Украинское командование с мая этого года перебросило на Донбасс 112 батальонов, пытаясь остановить продвижение группировки войск «Центр». Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств.

«Украинское командование, пытаясь стабилизировать обстановку и остановить наше наступление на Донбассе, было вынуждено оперативно перебросить в этот район дополнительные подразделения как из состава стратегического резерва, так и с других направлений. Всего с мая этого года было переброшено 112 батальонов», - сказал он.

По его словам, наиболее сложная для ВСУ обстановка складывается именно на Донбассе. Группировка «Центр», преодолевая упорное сопротивление, в этом году установила контроль над 81 населенным пунктом, включая крупные города Дзержинск и Красноармейск. В районе красноармейско-димитровской агломерации была проведена операция по окружению украинских подразделений.

Герасимов отметил, что при освобождении Красноармейска российские штурмовые группы глубоко вклинивались в жилую застройку, рассекая оборону противника и блокируя его силы в опорных пунктах. На завершающем этапе операции за одни сутки под контроль одновременно переходили более 900 зданий в нескольких районах города.

В настоящее время, по данным Генштаба, продолжается уничтожение украинских формирований, заблокированных в Димитрове, где около половины города уже контролируется российскими войсками. Несмотря на переброску резервов, стабилизировать ситуацию ВСУ не удалось, наступление российских сил продолжается, а потери противника остаются значительными.

Герасимов добавил, что на фоне тяжелых потерь и ухудшения ситуации на фронте на Украине фиксируется устойчивая тенденция к снижению мобилизационных возможностей: ежемесячные темпы призыва сократились примерно вдвое по сравнению с началом года.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.