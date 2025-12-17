Белоусов сообщил о внедрении в войска системы управления «Свод»

В российских Вооруженных силах идет внедрение цифровой системы управления «Свод», которая объединит должностные лица всех уровней - от взвода до соединения - в единое защищенное информационное пространство. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны.

«Должностные лица от взвода до соединения будут находиться в едином защищенном информационном пространстве с применением доверенных устройств. Войска получат доступ к востребованным цифровым сервисам, причем в режиме реального времени», - отметил он.

Речь идет, в частности, о метеорологических сводках, современных картографических решениях, спутниковых снимках, а также данных о воздушной и наземной обстановке.

Также министр обороны заявил, что в результате действий российской армии в 2025 году боевой потенциал ВСУ снизился примерно на треть, а темпы продвижения группировок войск «Восток», «Центр» и «Запад» выросли в полтора-два раза по сравнению с прошлым годом. Он также отметил освобождение ряда стратегически важных районов и городов, включая Купянск, и назвал обрушение обороны ВСУ неизбежным.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.