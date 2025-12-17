МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
На пытавшихся пробраться в Купянск боевиков ВСУ обрушилась российская артиллерия

Кадрами работы наших бойцов поделилось Министерство обороны РФ.
Тимур Юсупов 17-12-2025 06:02
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллеристы группировки войск «Запад» не дали боевикам ВСУ проникнуть в освобожденный Россией Купянск. Кадрами работы расчетов 121-го мотострелкового полка поделилось Министерство обороны Российской Федерации.

В ходе ведения воздушной разведки на Купянском направлении в Харьковской области операторы наших БПЛА засекли перемещение по территории неподалеку от города групп живой силы противника, двигающейся по направлению к населенным пунктам Московка, Радькова и Соболевка. Информацию о местонахождении врага тут же передали экипажу самоходной артиллерийской установки «Мста-С», который немедленно выдвинулся на боевую позицию.

«Работаем по подступу в Купянск - мы делаем все, чтобы противник не подошел, не собрал свои силы. Делаем все, чтобы противника обезвредить, не дать подойти к городу», - рассказал командир орудия с позывным Шпага.

В наведении на цель и корректировке огня бойцам на земле с воздуха помогали их товарищи-дроноводы, а безопасность техники обеспечивали мобильные огневые группы.

Несколькими днями ранее Минобороны показало кадры того, как артиллеристы группировки «Восток» разобрали опорники ВСУ в Гуляйполе.

