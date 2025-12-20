ВС РФ освободили Светлое в ДНР и Высокое в Сумской области

Российские войска освободили населенные пункты Светлое в ДНР и Высокое в Сумской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным российского оборонного ведомства, Светлое в Донецкой Народной Республике взяли под контроль российские военнослужащие группировки войск «Центр», а Высокое в Сумской области освободили бойцы группировки войск «Север».

Кроме того, Вооруженные силы России за сутки поразили: предприятие военной промышленности Украины; объекты энергетики, транспортной и складской инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ; колонны военной техники, места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов.

Средства ПВО сбили четыре реактивных снаряда HIMARS, управляемую ракету большой дальности «Нептун» и 118 беспилотников.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что ВС РФ освободили 94 тысячи квадратных километров в зоне СВО в 2025 году. Он назвал основными целями контроль России над Донбассом, Запорожской и Херсонской областями и создание полосы безопасности в приграничных районах Украины.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.