Первый ракетный полк Татищевского соединения заступил на боевое дежурство в 2025 году

Командующий РВСН отметил, что для перехода на новые ракетные комплексы улучшается и инфраструктура.
Глеб Владовский 17-12-2025 00:08
© Фото: MOD Russia, via, Globallookpress.com

Первый ракетный полк Татищевского соединения заступил на боевое дежурство в 2025 году. Об этом сообщил в интервью газете «Красная звезда» командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.

«Это соединение уникально как по своей структуре, так и по боевому составу. Именно с него в современной России стартовало перевооружение на современные ракетные комплексы "Тополь-М"», - подчеркнул он.

Каракаев отметил, что для перехода на новые ракетные комплексы улучшается и инфраструктура позиционного района. Помимо сооружений, речь идет и о комфортных бытовых условиях для военнослужащих.

В интервью командующий РВСН также заявил, что доля современных ракетных комплексов в войсках составляет 90%.

#армия #ВС РФ #РВСН #Сергей Каракаев #боевое дежурство #Ракетный полк
