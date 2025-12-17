Первый ракетный полк Татищевского соединения заступил на боевое дежурство в 2025 году. Об этом сообщил в интервью газете «Красная звезда» командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.

«Это соединение уникально как по своей структуре, так и по боевому составу. Именно с него в современной России стартовало перевооружение на современные ракетные комплексы "Тополь-М"», - подчеркнул он.

Каракаев отметил, что для перехода на новые ракетные комплексы улучшается и инфраструктура позиционного района. Помимо сооружений, речь идет и о комфортных бытовых условиях для военнослужащих.

В интервью командующий РВСН также заявил, что доля современных ракетных комплексов в войсках составляет 90%.