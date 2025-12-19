Путин заявил, что у группировки ВСУ, окруженной в районе Купянска, нет шансов

У группировка ВСУ, окруженной в районе станции Купянск-Узловой в Харьковской области, практически нет шансов, заявил президент РФ Владимир Путин, подводя итоги года.

В районе населенного пункта окружены 15 батальонов ВСУ, это 3,5 тысячи личного состава - они не получили от украинского командования разрешения сложить оружие, подчеркнул глава государства.

«Шансов практически нет. Они находятся в плотном окружении наших Вооруженных сил», - сказал Путин.

По словам президента, закончив операцию в районе Купянска, российские подразделения развернутся в западном направлении. Путин выразил уверенность, что до конца года будет объявлено о новых успехах ВС РФ.

Ранее Путин сообщил об окружении группировки ВСУ в Димитрове в ДНР.