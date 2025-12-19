МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин заявил, что у группировки ВСУ, окруженной в районе Купянска, нет шансов

Боевики находятся в плотном окружении.
Дима Иванов 19-12-2025 12:26
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

У группировка ВСУ, окруженной в районе станции Купянск-Узловой в Харьковской области, практически нет шансов, заявил президент РФ Владимир Путин, подводя итоги года.

В районе населенного пункта окружены 15 батальонов ВСУ, это 3,5 тысячи личного состава - они не получили от украинского командования разрешения сложить оружие, подчеркнул глава государства.

«Шансов практически нет. Они находятся в плотном окружении наших Вооруженных сил», - сказал Путин.

По словам президента, закончив операцию в районе Купянска, российские подразделения развернутся в западном направлении. Путин выразил уверенность, что до конца года будет объявлено о новых успехах ВС РФ.

Ранее Путин сообщил об окружении группировки ВСУ в Димитрове в ДНР.

#армия #Харьковская область #Владимир Путин #купянск #Итоги года с Владимиром Путиным
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 