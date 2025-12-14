МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Белоусов: на боевое дежурство заступил первый полк, оснащенный С-500

Андрей Белоусов отметил, что зенитные ракеты системы С-500 могут поражать цели и в ближнем космосе.
17-12-2025 14:34
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что в 2025 году на боевое дежурство заступил первый полк, оснащенный зенитной ракетной системой С-500.

«В Воздушно-космических силах впервые сформирована дивизия ПВО-ПРО. На боевое дежурство заступил первый полк, оснащенный... С-500», - уточнил Белоусов на расширенном заседании коллегии оборонного ведомства.

Министр обороны отметил, что система способна поражать цели в ближнем космосе.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что баллистические ракеты средней дальности «Орешник» поставят на боевое дежурство до конца 2025 года.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #пво #С-500 #Андрей Белоусов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 