Белоусов: на боевое дежурство заступил первый полк, оснащенный С-500

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что в 2025 году на боевое дежурство заступил первый полк, оснащенный зенитной ракетной системой С-500.

«В Воздушно-космических силах впервые сформирована дивизия ПВО-ПРО. На боевое дежурство заступил первый полк, оснащенный... С-500», - уточнил Белоусов на расширенном заседании коллегии оборонного ведомства.

Министр обороны отметил, что система способна поражать цели в ближнем космосе.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что баллистические ракеты средней дальности «Орешник» поставят на боевое дежурство до конца 2025 года.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.