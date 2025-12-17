МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин почтил память погибших в боях за Родину минутой молчания

Верховный главнокомандующий российской армии и военнослужащие почтили память погибших в зоне спецоперации.
Марина Крижановская 17-12-2025 13:55
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России и Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин почтил память погибших в боях за Родину минутой молчания. Сегодня он участвует в заседании коллегии Минобороны России.

«Наш с вами долг всегда помнить всех павших наших боевых товарищей, поддержать их семьи, их детей, родителей. Государство сделает для этого все, все необходимое. Прошу почтить память погибших минутой молчания», - призвал президент.

Открывая заседание, Владимир Путин озвучил, что в зоне проведения специальной военной операции ВС России завоевали и удерживают стратегическую инициативу. В уходящем 2025 году армия России освободила более 300 населенных пунктов, отметил президент.

#в стране и мире #Владимир Путин #минута молчания #СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 