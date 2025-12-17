Президент России и Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин почтил память погибших в боях за Родину минутой молчания. Сегодня он участвует в заседании коллегии Минобороны России.

«Наш с вами долг всегда помнить всех павших наших боевых товарищей, поддержать их семьи, их детей, родителей. Государство сделает для этого все, все необходимое. Прошу почтить память погибших минутой молчания», - призвал президент.

Открывая заседание, Владимир Путин озвучил, что в зоне проведения специальной военной операции ВС России завоевали и удерживают стратегическую инициативу. В уходящем 2025 году армия России освободила более 300 населенных пунктов, отметил президент.