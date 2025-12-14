ПВО перехватила 83 беспилотника над шестью регионами России

Минувшей ночью в российском небе сбили или перехватили 83 беспилотника, выпущенных украинскими войсками. По информации Минобороны РФ, 77% уничтоженной беспилотной техники пришлось на Брянскую область - 64 БПЛА.

Кроме того, девять дронов уничтожены в небе над Калужской областью. Еще пять сбили над Смоленской областью. Два беспилотника сбили над полуостровом Крым, столько же - над Московским регионом. Еще один беспилотный аппарат летел над Тверской областью.

Сутками ранее дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 130 вражеских дронов. Больше всего сбито над Астраханской областью - 38 беспилотных летательных аппаратов.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.