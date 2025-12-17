МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Командующий РВСН: войска доказали свою эффективность на фоне новых вызовов

Ракетные войска празднуют свой профессиональный праздник.
Константин Денисов 17-12-2025 00:12
© Фото: Минобороны России, РИА Новости

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете «Красная Звезда» рассказал об их роли в современном мире и обеспечении национальной безопасности России.

«В условиях значительного увеличения количества вызовов и угроз система управления Ракетными войсками стратегического назначения доказала свою эффективность и не претерпит существенных изменений», - сказал Каракаев.

Он добавил, что сейчас система управления РВСН представляют собой целый подземный город с единым командным центром и сетью пунктов. Войска несут постоянное боевое дежурство, неотрывно следя за обстановкой и обеспечивая доведение приказов в кратчайшие сроки.

Несмотря на периодические кадровые и структурные изменения, РВСН продолжают выступать отлаженным механизмом по обеспечению национальной безопасности страны.

По словам Каракаева, доля современных ракетных комплексов в РВСН составляет 90%. Он также сообщил, что первый ракетный полк Татищевского соединения заступил на боевое дежурство в 2025 году.

