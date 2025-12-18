МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Силы ПВО пресекли атаку 47 украинских беспилотников

Из 47 сбитых дронов противника 31 пришелся на Брянскую область.
18-12-2025 07:36
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Прошедшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны сбили или перехватили 47 беспилотников, выпущенных украинскими формированиями в сторону России. Наибольшее количество ликвидированных объектов пришлось на Брянскую область - 31 объект.

Кроме этого, четыре дрона сбито над Белгородской областью, еще три - над Ростовской. Четыре беспилотных летательных аппарата уничтожили над территорией Крыма и пять - над водами Черного моря.

Как сообщило Минобороны РФ, еще 30 вражеских объектов удалось перехватить в период с 20.00 до 23.00 по московскому времени. Все эти БПЛА были самолетного типа.

Сутками ранее в российском небе уничтожены 94 украинских беспилотника, большая часть из них над Краснодарским краем (31) и Ростовской областью (22).

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #сбили БПЛА #БПЛА ВСУ
