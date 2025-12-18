МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

FPV-дроны поразили орудия и укрытия ВСУ на Краснолиманском направлении

Действия операторов позволили вывести из строя как вражескую технику, так и элементы полевой инфраструктуры ВСУ на данном участке.
18-12-2025 17:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало видеокадры работы расчетов FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» на Краснолиманском направлении.

На видео зафиксировано поражение артиллерийского орудия, бронированной техники, наземного робототехнического комплекса, а также блиндажей, укрытий и пунктов временной дислокации подразделений ВСУ. Кроме того, в ролике показаны эпизоды воздушных таранов, в ходе которых российские беспилотники уничтожают дроны противника в воздухе.

На расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ глава ведомства Андрей Белоусов заявил, что отряды БПЛА «Рубикон» находятся в авангарде войск беспилотных систем. По словам министра, ими уничтожено более 13 тысяч единиц вооружения и техники, что составляет свыше четверти всех результатов огневого поражения, достигнутых беспилотной авиацией в зоне СВО.

Белоусов также отметил, что боевой опыт центра «Рубикон» получил международное признание и стал предметом публикаций в крупных зарубежных изданиях, а завершение формирования войск беспилотных систем запланировано на следующий год.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #артиллерия #бпла #Рубикон #FPV-дроны
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 