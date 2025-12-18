FPV-дроны поразили орудия и укрытия ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны России опубликовало видеокадры работы расчетов FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» на Краснолиманском направлении.

На видео зафиксировано поражение артиллерийского орудия, бронированной техники, наземного робототехнического комплекса, а также блиндажей, укрытий и пунктов временной дислокации подразделений ВСУ. Кроме того, в ролике показаны эпизоды воздушных таранов, в ходе которых российские беспилотники уничтожают дроны противника в воздухе.

На расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ глава ведомства Андрей Белоусов заявил, что отряды БПЛА «Рубикон» находятся в авангарде войск беспилотных систем. По словам министра, ими уничтожено более 13 тысяч единиц вооружения и техники, что составляет свыше четверти всех результатов огневого поражения, достигнутых беспилотной авиацией в зоне СВО.

Белоусов также отметил, что боевой опыт центра «Рубикон» получил международное признание и стал предметом публикаций в крупных зарубежных изданиях, а завершение формирования войск беспилотных систем запланировано на следующий год.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.