Бойцы, занявшие населенный пункт Светлое в Донецкой Народной Республике, водрузили государственный флаг Российской Федерации. В освобождении поселка от украинских войск принимали участие военнослужащие 1435-го мотострелкового (штурмового) полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии 2-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр». Кадры перехода Светлого под контроль российской армии опубликовало Минобороны РФ.

В зачистке поселка от украинских боевиков штурмовикам активно помогали расчеты войск беспилотных систем. В задачу операторов БПЛА входило сопровождение бойцов, корректировка работы артиллерии и быстрое нанесение огневого поражения подразделениям ВСУ.

Взятие этого населенного пункта на Красноармейском направлении СВО позволит еще плотнее сжать кольцо и уничтожить разрозненные группы окруженного гарнизона ВСУ в городе Димитров ДНР.

Напомним, об освобождении Светлого стало известно 20 декабря. В тот же день под контроль ВС России перешло и село Высокое в Сумской области, которое освободили бойцы группировки войск «Север».

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.