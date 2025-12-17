МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Белоусов: ВС РФ начали развертывание сегмента ПВО на FPV-перехватчиках

Глава Минобороны РФ отметил, что к первой половине 2026 года нужно завершить формирование и оснащение расчетов этим видом оружия.
17-12-2025 14:29
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Вооруженные силы РФ начали разворачивать новый сегмент ПВО, основанный на использовании дронов-перехватчиков. Об этом сообщил глава Минобороны России Андрей Белоусов.

«Начали развертывание качественно нового сегмента системы ПВО, основанного на FPV-перехватчиках. Их применение доказало свою эффективность», - подчеркнул он на расширенном заседании коллегии оборонного ведомства.

Белоусов отметил, что в первую половину 2026 года нужно завершить формирование расчетов и оснастить военнослужащих этим видом вооружения.

Ранее министр обороны РФ сообщил, что в войска начали внедрять цифровую систему управления «Свод», которая объединит должностные лица всех уровней - от взвода до соединения - в единое защищенное информационное пространство.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #пво #бпла #Андрей Белоусов #FPV-дроны
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 