Белоусов: ВС РФ начали развертывание сегмента ПВО на FPV-перехватчиках

Вооруженные силы РФ начали разворачивать новый сегмент ПВО, основанный на использовании дронов-перехватчиков. Об этом сообщил глава Минобороны России Андрей Белоусов.

«Начали развертывание качественно нового сегмента системы ПВО, основанного на FPV-перехватчиках. Их применение доказало свою эффективность», - подчеркнул он на расширенном заседании коллегии оборонного ведомства.

Белоусов отметил, что в первую половину 2026 года нужно завершить формирование расчетов и оснастить военнослужащих этим видом вооружения.

Ранее министр обороны РФ сообщил, что в войска начали внедрять цифровую систему управления «Свод», которая объединит должностные лица всех уровней - от взвода до соединения - в единое защищенное информационное пространство.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.