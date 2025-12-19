Путин: безопасность Союзного государства находится в надежных руках

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что безопасность Союзного государства России и Белоруссии будет безусловно обеспечена. Он сказал это в ходе программы «Итоги года», отвечая на вопросы граждан и журналистов.

«Безопасность Союзного государства находится в надежных руках наших военных и будет, безусловно, обеспечена», - сказал Путин.

Также Владимир Путин заявил, что он смотрел выступление белорусского президента Александра Лукашенко перед Народным собранием, причем в прямом эфире. Он описал его как эмоциональное, яркое и содержательное, и выразил Лукашенко слова благодарности за оценку состояния отношений двух стран.

Ранее в ходе «Итогов года» Путин констатировал, что Вооруженные силы России стали лидером по количеству дронов, превосходя в этом противника. Темой беспилотных аппаратов занимается министр обороны России Андрей Белоусов, подчеркнул он.