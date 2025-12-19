МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин: безопасность Союзного государства находится в надежных руках

Владимир Путин подчеркнул, что безопасность Союзного государства будет безусловно обеспечена.
19-12-2025 13:52
© Фото: Виталий Аньков, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что безопасность Союзного государства России и Белоруссии будет безусловно обеспечена. Он сказал это в ходе программы «Итоги года», отвечая на вопросы граждан и журналистов. 

«Безопасность Союзного государства находится в надежных руках наших военных и будет, безусловно, обеспечена», - сказал Путин.

Также Владимир Путин заявил, что он смотрел выступление белорусского президента Александра Лукашенко перед Народным собранием, причем в прямом эфире. Он описал его как эмоциональное, яркое и содержательное, и выразил Лукашенко слова благодарности за оценку состояния отношений двух стран. 

Ранее в ходе «Итогов года» Путин констатировал, что Вооруженные силы России стали лидером по количеству дронов, превосходя в этом противника. Темой беспилотных аппаратов занимается министр обороны России Андрей Белоусов, подчеркнул он.

#Россия #армия #белоруссия #Владимир Путин #Союзное государство #безопасность #Итоги года с Владимиром Путиным
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 