Экипажи Ту-22М3 выполнили полет над водами Черного моря

Продолжительность полета превысила пять часов. Дальние бомбардировщики сопровождались экипажами истребителей Су-35С и Су-27.
16-12-2025 17:10
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Над нейтральными водами Черного моря появились российские дальние бомбардировщики Ту-22М3. Об этом сообщает Минобороны России. 

При этом отмечено, что их сопровождали экипажи истребителей Су-35С и Су-27. Российское оборонное ведомство уточнило, что продолжительность полета бомбардировщиков превысила пять часов. 

В МО РФ отметили, что экипажи российской дальней авиации регулярно летают над водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, а также Балтийского и Черного морей. При этом было подчеркнуто, что все полеты ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. 

Ранее сообщалось, что экипажи ракетоносцев Ту-95МС выполнили полет над водами Берингова и Охотского морей. В тот раз продолжительность полета превысила 14 часов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

