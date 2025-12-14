Экипажи Ту-22М3 выполнили полет над водами Черного моря

Над нейтральными водами Черного моря появились российские дальние бомбардировщики Ту-22М3. Об этом сообщает Минобороны России.

При этом отмечено, что их сопровождали экипажи истребителей Су-35С и Су-27. Российское оборонное ведомство уточнило, что продолжительность полета бомбардировщиков превысила пять часов.

В МО РФ отметили, что экипажи российской дальней авиации регулярно летают над водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, а также Балтийского и Черного морей. При этом было подчеркнуто, что все полеты ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Ранее сообщалось, что экипажи ракетоносцев Ту-95МС выполнили полет над водами Берингова и Охотского морей. В тот раз продолжительность полета превысила 14 часов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.