Путин пригласил на прямую линию командира штурмовой группы, бравшей Северск

Президент России Владимир Путин рассказал, что в преддверии прямой линии пригласил к участию командира штурмовой группы, принимавшей участие в освобождении Северска. Об этом глава государства сообщил в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.

По словам Путина, накануне после расширенного заседания коллегии Минобороны и церемонии награждения военнослужащих он попросил командира штурмового отряда приехать в Кремль для неформальной беседы по текущей обстановке. В этот момент в здании проходило совещание Совета безопасности, и президент предложил офицеру кратко рассказать присутствующим о ходе боевых действий и ситуации в Северске.

После этого, как отметил Путин, у его коллег возникла идея пригласить командира принять участие в прямой линии. Несмотря на краткий отпуск, военнослужащий согласился. Президент представил его зрителям и предложил задавать вопросы напрямую.

«Потери были минимальными, потому что мы действовали малыми группами. В ходе штурмовых действий мы потеряли около четырех человек из 84, которые участвовали непосредственно в штурме», - рассказал командир.

Он сообщил, что в его подчинении находятся 157 человек, а непосредственно в штурме Северска были задействованы 24 группы общей численностью 84 военнослужащих.