МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин пригласил на прямую линию командира штурмовой группы, бравшей Северск

В ходе эфира журналист Павел Зарубин поинтересовался численностью штурмовой группы и потерями при освобождении города.
Андрей Аркадьев 19-12-2025 12:28
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин рассказал, что в преддверии прямой линии пригласил к участию командира штурмовой группы, принимавшей участие в освобождении Северска. Об этом глава государства сообщил в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.

По словам Путина, накануне после расширенного заседания коллегии Минобороны и церемонии награждения военнослужащих он попросил командира штурмового отряда приехать в Кремль для неформальной беседы по текущей обстановке. В этот момент в здании проходило совещание Совета безопасности, и президент предложил офицеру кратко рассказать присутствующим о ходе боевых действий и ситуации в Северске.

После этого, как отметил Путин, у его коллег возникла идея пригласить командира принять участие в прямой линии. Несмотря на краткий отпуск, военнослужащий согласился. Президент представил его зрителям и предложил задавать вопросы напрямую.

«Потери были минимальными, потому что мы действовали малыми группами. В ходе штурмовых действий мы потеряли около четырех человек из 84, которые участвовали непосредственно в штурме», - рассказал командир.

Он сообщил, что в его подчинении находятся 157 человек, а непосредственно в штурме Северска были задействованы 24 группы общей численностью 84 военнослужащих.

#армия #северск #СВО #Итоги года с Владимиром Путиным
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 