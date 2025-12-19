Путин: МО вынуждено объявлять конкурс из-за большого числа желающих служить в беспилотных войсках

Желающих служить в войсках беспилотных систем столько, что Министерство обороны России вынуждено объявлять конкурс. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

«Количество людей, которые хотят служить в новом созданном недавно роде войск беспилотной авиации, оно таково, что министерство обороны вынуждено объявлять конкурс», - сказал верховный главнокомандующий Вооруженными силами России.

По его словам, свыше 400 тысяч человек в этом году заключили контракты с Минобороны России. Владимир Путин также отметил, что среди них есть много студентов, которые хотят стать операторами дронов, по количеству которых Россия стала лидером и превосходит противника.

Глава государства также подчеркнул, что министр обороны РФ Андрей Белоусов лично занимается темой беспилотных летательных аппаратов, и именно благодаря ему ситуация в этом направлении кардинально изменилась.

Президент России отметил, что пока армии не хватает тяжелых беспилотников, но над этим работают Министерство обороны и промышленность, и задача будет решена.