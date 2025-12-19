МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Россия стала лидером по количеству дронов и превосходит противника

Министр обороны Андрей Белоусов лично занимается беспилотниками, подчеркнул Путин.
Дима Иванов 19-12-2025 13:02
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Россия стала лидером по количеству дронов в зоне спецоперации и превосходит противника, заявил президент РФ Владимир Путин во время программы «Итоги года». Глава государства отметил роль министра обороны Андрея Белоусова, который лично занимается этим вопросом.

«В том числе благодаря его усилиям ситуация с беспилотниками у нас кардинальным образом поменялась. Это отмечают и ребята на линии боевого соприкосновения», - сказал Путин.

Также президент поблагодарил россиян и предпринимателей, которые собрали на помощь фронту 83 млрд рублей - в значительной части эти средства пошли на беспилотники.

«В целом по количеству дронов мы превосходим противника сейчас практически на всех участках фронта. Может быть, где-то конкретного чего-то не хватает, но в целом это факт очевидный», - сказал глава государства.

Владимир Путин отметил, что в Вооруженных силах не хватает тяжелых беспилотников, но над этим вопросом работают в Минпромторге и Минобороны. Ранее президент сообщил об успехах ВС РФ в Димитрове, Северске, Красноармейске и Купянске.

#армия #Минобороны России #беспилотники #Владимир Путин #Андрей Белоусов #Итоги года с Владимиром Путиным
