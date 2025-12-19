МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин заявил, что под Купянском в окружении находится 3,5 тыс. военных ВСУ

По словам Верховного главнокомандующего ВС РФ, в окружении находится значительная группировка ВСУ в 15 батальонов, которые не получили команду сложить оружие.
Игнат Далакян 19-12-2025 12:21
© Фото: РИА Новости, Министерство обороны РФ © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что под Купянском в окружении находится 3,5 тысячи военных ВСУ. Об этом российский лидер сообщил в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

По словам главы государства, это значительная группировка - 15 батальонов, они не получили команды сложить оружие.

«Шансов (у окруженных боевиков ВСУ. - Прим. ред.) практически нет. Они находятся в плотном окружении наших Вооруженных сил», - сказал Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России.

Ранее жители Купянска рассказали, как российские военнослужащие вывели их через минные поля. По словам эвакуированных, дрон постоянно находился над ними, а по рации военнослужащие подсказывали, куда идти и где необходимо отклониться от пути из-за опасных зон.

