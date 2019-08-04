Замглавы Минобороны ознакомился с условиями размещения участников АрМИ-2019 в Таджикистане

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов прибыл в Узбекистан, чтобы поддержать российскую сборную на конкурсе АрМИ-2019 «Военно-медицинская эстафета».

Замминистра главы оборонного ведомства примет участие в торжественной церемонии открытия международного этапа состязания. В ходе визита Иванов также проведет встречу с участниками российской сборной, ознакомится с условиями размещения и посетит горный полигон Фориш, где уже 5 августа пройдут первые соревнования.

Накануне участники «Военно-медицинской эстафеты» прошли жеребьевку. Команда Анголы выйдет первой на старт, военнослужащие России начнут состязание третьими.

Всего в «Военно-медицинской эстафете» будут соревноваться 11 стран: Россия, Азербайджан, Ангола, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Зимбабве, Мьянма, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. Еще одна страна - Венесуэла - представлена в качестве наблюдателя. Участникам конкурса предстоит состязаться в вождении спецтехники, эвакуации раненых с поля боя с оказанием первой медицинской помощи, выполнить учебные стрельбы из стрелкового оружия и пройти единую полосу препятствий.