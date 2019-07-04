Путин поручил Шойгу представить предложения по представлению экипажа подводного аппарата к госнаградам

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу представить предложения по представлению экипажа подводного аппарата, на борту которого произошло возгорание, к государственным наградам.

«Сергей Кужугетович, прошу Вас представить предложения по представлению экипажа подводного аппарата к государственным наградам», - сказал глава государства.

Во время встречи, которая состоялась в Кремле, министр обороны доложил российскому лидеру, что основная причина ЧП с глубоководным аппаратом - пожар в аккумуляторном отсеке.

Помимо этого, Шойгу сообщил Путину, что ядерная установка аппарата полностью изолирована и находится в работоспособном состоянии. В настоящий момент, по словам министра, эксперты оценивают сроки, которые потребуются для ремонта.

Трагедия на борту научно-исследовательского глубоководного аппарата ВМФ России произошла 1 июля. В результате возгорания во время проведения батиметрических измерений погибли 14 моряков-подводников. Среди погибших были семь капитанов первого ранга и два героя России.