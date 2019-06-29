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Стрельбу из «Торнадо-Г» сняли на GoPro

Татьяна Полуказакова
Татьяна Ляшко
10:06 29.06.2019
Динамический показ прошел на полигоне «Алабино» в рамках пятого Международного военно-технического форума «Армия-2019».
© Видео: ТРК "Звезда"

Стартовал пятый день юбилейного Международного военно-технического форума «Армия-2019». На полигоне «Алабино», несмотря на плохую погоду, продолжают проходить динамические показы военной техники. В них принимают участие реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г». «Звезда» публикует кадры стрельбы этой машины.

«Торнадо-Г» пришла на замену РСЗО «Град» и сегодня стоит на вооружении ВС РФ. Это разработка концерна «Техмаш» госкорпорации «Ростех».

Новая машина получила автоматизированную систему управления наведением и огнем, а также современную систему навигации. Она дает возможность получать и обрабатывать сигналы со спутников. Это делает систему маневреннее.

Расчет может вести огонь на неподготовленной местности, без топографической привязки и не покидая машину.

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