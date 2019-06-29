Стрельбу из «Торнадо-Г» сняли на GoPro

Стартовал пятый день юбилейного Международного военно-технического форума «Армия-2019». На полигоне «Алабино», несмотря на плохую погоду, продолжают проходить динамические показы военной техники. В них принимают участие реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г». «Звезда» публикует кадры стрельбы этой машины.

«Торнадо-Г» пришла на замену РСЗО «Град» и сегодня стоит на вооружении ВС РФ. Это разработка концерна «Техмаш» госкорпорации «Ростех».

Новая машина получила автоматизированную систему управления наведением и огнем, а также современную систему навигации. Она дает возможность получать и обрабатывать сигналы со спутников. Это делает систему маневреннее.

Расчет может вести огонь на неподготовленной местности, без топографической привязки и не покидая машину.