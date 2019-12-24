Севфлот провел более 10 учений на Северном морском пути

Корабли Северного флота прошли по Северному морскому пути в восьмой раз, сообщил командующий Кольской флотилией разнородных сил Севфлота РФ вице-адмирал Олег Голубев на расширенной коллегии Минобороны РФ.

По его словам, в этом году военнослужащие провели во время похода целый ряд учений.

«В этом году состоялся восьмой арктический поход отряда боевых кораблей Северного флота по трассе Северного морского пути. Основная цель - проверить взаимодействие различных структур при действиях на островных территориях», - рассказал он.

По словам Голубева, в этом году военнослужащие провели во время похода целый ряд учений. На плато Путорана они отработали оборону важного промышленного объекта, провели тренировочную высадку на остров Большевик архипелага Северная Земля. Также прошло 10 учений на Земле Франца-Иосифа. А на островах Визе, Уединения и Виктория проходили научно-исследовательские работы.