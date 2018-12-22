В Москве привели к присяге новобранцев Преображенского полка

Военнослужащие отдельного комендантского Преображенского полка и отдельного гвардейского салютного дивизиона ЗВО приведены к присяге. Этот день стал одним из самых запоминающихся для 250 новобранцев, которым предстоит проходить службу в столице России.

Торжественная церемония состоялась в Зале славы Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе.

«Вам предстоит год напряженной боевой подготовки. Он не будет легким, но станет ярким и запоминающимся в вашей жизни», - сказал командир Преображенского полка полковник Дмитрий Стреха, обращаясь к собравшимся.

Помимо военнослужащих, в зале присутствовали их родители. Завершилось мероприятие показательными выступлениями роты почетного караула и образцового военного оркестра.

Почетный караул комендантского Преображенского полка несет дежурство у Могилы Неизвестного Солдата, сопровождает правительственные делегации, участвует во всех военных парадах. Отбор в этот полк - один из самых строгих.

В министерстве обороны подчеркивают, что эти солдаты - лицо России.