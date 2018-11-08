В Академии Генштаба прошла конференция, посвященная 95-летию Махмута Гареева

Гареев воевал на фронтах Великой Отечественной и Советско-японской войн. После Победы служил на разных командных должностях, получил звание генерала армии.

«Идеи, рекомендации и предложения ученого всегда актуальны и нацелены на решение современных проблем строительства, подготовки и применения вооруженных сил», - сказал на конференции начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Он подчеркнул, что сочетание у Гареева глубокого знания оперативных вопросов и методов научных исследований, богатейшего боевого опыта позволило ему осуществить глубокое профессиональное обобщение опыта боевых действий Великой Отечественной, Второй мировой войны и локальных конфликтов.

Военно-научной работой он активно занялся еще в 60-е годы прошлого столетия. Гареев - автор более ста научных трудов, свыше трехсот статей и публикаций, основанных на практическом опыте. Они до сих пор не утратили своей актуальности и служат учебным пособием для будущих командиров.

Махмут Гареев после распада Советского Союза одним из первых вступил в борьбу с попытками исказить правду о роли СССР в Великой Отечественной войне. На различного рода фальсификации, очерняющие подвиг народа-победителя, принижающие роль советского военного искусства и науки, он отвечал собственными книгами и научными трудами, подкрепленными историческими задокументированными фактами.