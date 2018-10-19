Поисковая операция в районе крушения Л-39 на Кубани приостановлена
В Минобороны России опровергли появившуюся в СМИ информацию, что одного из пилотов нашли живым.
Фото: Минобороны России
Поисковая операция в районе крушения учебного самолета Л-39 у побережья Должанской косы приостановлена, сообщили в Министерстве обороны России.
«Поисковая операция в районе падения самолета в Азовском море с наступлением светлого времени суток будет продолжена», - заявили в ведомстве.
Напомним, 18 октября самолет Л-39 потерпел крушение в Краснодарском крае. На его борту находились два человека, их судьба пока неизвестна.
Ранее в Минобороны России опровергли появившуюся в СМИ информацию, что одного из пилотов нашли живым.
По предварительным данным, причиной крушения могла стать техническая неисправность.