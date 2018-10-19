В Минобороны сообщили о ходе поисковой операции по спасению экипажа Л-39

В районе крушения учебного самолета Л-39 в акватории Азовского моря у Должанской косы выделенными силами и средствами Минобороны России продолжается поисковая операция.

Местонахождение летчиков самолета пока не установлено. Об этом сообщили в Минобороны России.

В поисках задействованы четыре вертолета, два судна обеспечения и более 220 человек личного состава.

Также в поисковой операции принимают участие два катера МЧС России и четыре катера пограничной службы ФСБ России.

Л-39, выполнявший плановый учебно-тренировочный полет, потерпел крушение и упал в воду накануне, 18 октября, в районе населенного пункта Должанская Краснодарского края.

Как сообщили в военном ведомстве, самолет выполнял полет без боекомплекта.