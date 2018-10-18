Шойгу прибыл в Пекин на заседание межправкомиссии по ВТС

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Пекин, где проведет вместе с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся заседание российско-китайской смешанной межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству, сообщает пресс-секретарь министра Россияна Марковская.

Двадцать третье заседание межправкомиссии по ВТС пройдет в пятницу 19 октября.

По его окончанию будет подписан протокол, в котором будут определены перспективные направления взаимодействия и конкретизированы пути реализации намеченных проектов.

Ранее Шойгу посетил с официальным визитом Монголию, где была подписана долгосрочная программа военного сотрудничества.

Также в ходе этой поездки Шойгу за «вклад в укрепление отношений двух стран» был награжден орденом Боевого Красного Знамени, который является высшей наградой Монголии.