Российские разведчики прибыли на учения ОДКБ в Казахстан

Разведывательные подразделения Центрального военного округа РФ прибыли в Казахстан для участия в тактико-специальных учениях Коллективных сил оперативного реагирования государств-членов Организации договора о коллективной безопасности «Поиск-2018».

Как сообщила пресс-служба ЦВО, подразделения совершили марши из пунктов постоянной дислокации к железнодорожным станциям Новосибирск, Екатеринбург и Самара, преодолели расстояние более двух тысяч километров и с ходу приступили к выполнению учебных задач.

От российской стороны на учения привлечены подразделения войсковой разведки и специального назначения, всего - более 300 военнослужащих. В учениях задействуют два самолета-разведчика Су-24МР, а также беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» и «Форпост».

В совместных маневрах «Поиск - 2018» также примут участие представители вооруженных сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Учения пройдут с 1 по 5 октября на полигоне «Матыбулак» и «Гвардейский».