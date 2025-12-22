Моисеев поздравил ЦКБ «Рубин» со 125-летним юбилеем

Главком ВМФ России, адмирал флота Александр Моисеев поздравил центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» со 125-летним юбилеем.

«Время и вызовы всегда предъявляли новые требования и новые задачи для ВМФ России. Ваш вклад в их решение неоспорим. Ваши предшественники создавал, а вы создаете и развиваете подплав, одну и самых эффективных систем Военно-морского флота», - подчеркнул он, обращаясь к сотрудникам бюро.

По проектам «Рубина» построено больше 85 процентов подводных лодок для советского и российского флотов. С 1956 года «Рубин» проектирует морскую составляющую ядерной триады - важнейший компонент стратегической безопасности страны.

Сегодня бюро обеспечивает строительство и службу ракетоносцев четвертого поколения и работает над пятым. В честь юбилея в Петербурге прошло торжественное собрание, на котором коллективу «Рубина» вручили орден Александра Невского.

В России создаются и другие корабли для Военно-морского флота. Так, ранее Александр Моисеев признался, что в РФ проектируется военный корабль дальней океанской зоны.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.