Су-57 впервые взлетел с перспективным двигателем пятого поколения

Специалисты Объединенной авиастроительной корпорации и Объединенной двигателестроительной корпорации начали летные испытания двигателя «изделие 177» на самолете Су-57. Машину пилотировал заслуженный летчик-испытатель России Роман Кондратьев.

Созданный ОДК силовой агрегат предназначен для авиационных комплексов пятого поколения. Он обладает тягой 16 000 кгс на форсаже, сниженным расходом топлива и увеличенным ресурсом.

Это новейшая разработка ОДК для оперативно-тактической авиации. Двигатель обладает улучшенными характеристиками благодаря передовым технологиям и материалам. Первый испытательный полет прошел успешно, подтвердив надежность двигателя.

Этот самолет успешно проявил себя в боевых условиях, подтвердив соответствие требованиям пятого поколения, включая стелс-технологии. Он вызывает интерес у зарубежных покупателей, и уже идут экспортные поставки, рассказали в Ростехе. Продолжается его модернизация с расширением вооружения и систем. Новый двигатель «изделие 177» повысит летные характеристики и заложит основу для будущих улучшений.

Многофункциональный комплекс фронтовой авиации Су-57 поражает воздушные, наземные и морские цели, действует круглосуточно, в сложных метеоусловиях, в помехах и при противодействии ПВО благодаря малой заметности. Объединенная авиастроительная корпорация расширяет производственные мощности, что увеличит поставки самолета в войска и его экспорт.

Ранее сообщалось, что Су-57 получил элементы истребителя шестого поколения. При создании платформы заложена возможность ее модернизации в течение полувека. Этот авиационный комплекс поставляют в войска.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.