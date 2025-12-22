Экипаж Су-34 сбросил бомбы на скопление бронетехники ВСУ

Минобороны России сообщает о поражении скопления бронетехники ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34.

Отмечено, что удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Юг». Летчики применили авиационные бомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.

Уничтожение намеченной цели подтвердила разведка. Российское оборонное ведомство отметило, что, нанеся удар, экипаж истребителя-бомбардировщика вернулся на аэродром.

Ранее сообщалось, что экипажи самолетов штурмовой авиации Су-25 сорвали ротацию боевиков в зоне ответственности ГрВ «Восток». В тот раз летчики применили неуправляемые авиационные ракеты.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.