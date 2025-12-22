В Москве состоялось расширенное заседание Военного совета Сухопутных войск

В столице России 18 декабря состоялось расширенное заседание Военного совета Сухопутных войск. Об этом сообщает МО РФ. Заседание прошло под руководством главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-полковника Андрея Мордвичева.

«Основными темами заседания стали итоги деятельности Сухопутных войск в 2025 году, итоги образовательной деятельности в военных образовательных организациях Сухопутных войск в 2024-2025 учебном году с учетом опыта СВО и основные задачи на 2026 год», - говорится в сообщении.

Отмечено, что участие в мероприятии приняли руководящий состав Главного командования Сухопутных войск, начальники военных вузов и учебных центров, а также ветераны.

Перед тем как началось заседание, участникам продемонстрировали выставку - на ней экспонировалось более 300 передовых и инновационных проектов. Речь шла об искусственном интеллекте, военной робототехнике, информационных технологиях, боевой экипировке и других направлениях. Главная цель выставки - обмен опытом и информацией, внедрение новых разработок в боевую подготовку с учетом опыта специальной военной операции.

Мероприятие завершилось вручением личному составу государственных и ведомственных наград за заслуги в ходе проведения спецоперации. Также лучшие учебные заведения, командиры соединений и воинских частей получили переходящие кубки и вымпелы по итогам года.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.