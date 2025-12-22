МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин сделал гвардейской 6-ю краснознаменную армию

Армия получила высокое наименование за мужество, героизм и отвагу ее бойцов, проявленные в условиях вооруженных конфликтов.
Ян Брацкий 22-12-2025 19:42
© Фото: Vyacheslav Prokofyev Kremlin Poo Keystone Press Agency Global Look Press

Президент Владимир Путин присвоил наименование «Гвардейской» 6-ой Ленинградской Краснознаменной, ордена Жукова армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

В тексте документа указано, что наименование «Гвардейской» присвоено за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

Настоящий указ вступает в законную силу со дня его подписания, то есть с 22 декабря 2025 года.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #Путин #Кремль #Президент
