Путин сделал гвардейской 6-ю краснознаменную армию

Президент Владимир Путин присвоил наименование «Гвардейской» 6-ой Ленинградской Краснознаменной, ордена Жукова армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

В тексте документа указано, что наименование «Гвардейской» присвоено за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

Настоящий указ вступает в законную силу со дня его подписания, то есть с 22 декабря 2025 года.