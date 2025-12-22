МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российские войска освободили населенный пункт Вильча

Населенным пунктом в Харьковской области овладели подразделения группировки войск «Север».
22-12-2025 12:59
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Вильча на территории Харьковской области. Его взяли под контроль военнослужащие из состава группировки войск «Север».

Всего за сутки ведения боевых действий подразделения группировки нанесли огневое поражение формированиям шести украинских бригад и одного штурмового полка ВСУ.

Это произошло в районах шести населенных пунктов Сумской области: Алексеевка, Андреевка, Грабовское, Писаревка, Бояро-Лежачи и Рыжевка. На Харьковском направлении цели поражались в районах населенных пунктов Рубежное, Избицкое и Терновая. 

Отмечено, что в зоне ответственности группировки противник за сутки потерял до 90 боевиков. Также враг недосчитался танка, боевой бронированной машины, семи автомобилей и артиллерийского орудия. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #освобождение #Харьковская область #группировка "север" #Вильча
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 