Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Вильча на территории Харьковской области. Его взяли под контроль военнослужащие из состава группировки войск «Север».

Всего за сутки ведения боевых действий подразделения группировки нанесли огневое поражение формированиям шести украинских бригад и одного штурмового полка ВСУ.

Это произошло в районах шести населенных пунктов Сумской области: Алексеевка, Андреевка, Грабовское, Писаревка, Бояро-Лежачи и Рыжевка. На Харьковском направлении цели поражались в районах населенных пунктов Рубежное, Избицкое и Терновая.

Отмечено, что в зоне ответственности группировки противник за сутки потерял до 90 боевиков. Также враг недосчитался танка, боевой бронированной машины, семи автомобилей и артиллерийского орудия.

