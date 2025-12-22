МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Вильчи

Глава ведомства поблагодарил военнослужащих дивизии за верность воинскому долгу и присяге, а также выразил уверенность, что они продолжат с честью служить России и надежно обеспечивать ее безопасность.
22-12-2025 15:56
© Фото: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 69-й гвардейской мотострелковой дивизии с занятием населенного пункта Вильча в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

В поздравительной телеграмме Белоусов отметил, что подразделения дивизии продолжают наступательные действия, прорывая оборону противника и занимая более выгодные рубежи. Глава российского оборонного ведомства подчеркнул вклад соединения в выполнение задач специальной военной операции и выразил уверенность в дальнейшем выполнении поставленных задач.

«Военнослужащие соединения продолжают славные традиции предков-победителей, достигая высоких результатов при выполнении задач специальной военной операции», - сказано в сообщении.

Министр также поблагодарил военнослужащих за службу и верность присяге, отметив их роль в обеспечении безопасности страны.

Об установлении контроля над населенным пунктом сегодня сообщило Минобороны России в свежей сводке о проведении спецоперации. Вильчей овладели военнослужащие из состава группировки войск «Север».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Андрей Белоусов #Вильча
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 