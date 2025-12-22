Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Вильчи

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 69-й гвардейской мотострелковой дивизии с занятием населенного пункта Вильча в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

В поздравительной телеграмме Белоусов отметил, что подразделения дивизии продолжают наступательные действия, прорывая оборону противника и занимая более выгодные рубежи. Глава российского оборонного ведомства подчеркнул вклад соединения в выполнение задач специальной военной операции и выразил уверенность в дальнейшем выполнении поставленных задач.

«Военнослужащие соединения продолжают славные традиции предков-победителей, достигая высоких результатов при выполнении задач специальной военной операции», - сказано в сообщении.

Министр также поблагодарил военнослужащих за службу и верность присяге, отметив их роль в обеспечении безопасности страны.

Об установлении контроля над населенным пунктом сегодня сообщило Минобороны России в свежей сводке о проведении спецоперации. Вильчей овладели военнослужащие из состава группировки войск «Север».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.