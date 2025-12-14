МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Над регионами РФ в ночное время сбили 41 украинский беспилотник

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили шесть дронов начиная с 23:30.
22-12-2025 07:32
© Фото: Минобороны России

Российские военнослужащие сбили с 20.00 воскресенья до 07.00 понедельника 41 украинский беспилотник над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны в утренней сводке.

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили шесть украинских дронов начиная с 23.30. Из них три - над Краснодарским краем, два - над акваторией Черного моря и один - над Брянской областью.

Накануне в военном ведомстве сообщили, что средства ПВО сбили 35 украинских БПЛА с 20.00 до 23.30 по московскому времени. Основные удары пришлись на Черное море (23 БПЛА), Республику Крым (шесть БПЛА), Азовское море (три БПЛА) и Белгородскую область (три БПЛА).

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны #армия #Краснодарский край #пво #бпла #беспилотники #Брянская область
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 