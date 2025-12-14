Над регионами РФ в ночное время сбили 41 украинский беспилотник

Российские военнослужащие сбили с 20.00 воскресенья до 07.00 понедельника 41 украинский беспилотник над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны в утренней сводке.

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили шесть украинских дронов начиная с 23.30. Из них три - над Краснодарским краем, два - над акваторией Черного моря и один - над Брянской областью.

Накануне в военном ведомстве сообщили, что средства ПВО сбили 35 украинских БПЛА с 20.00 до 23.30 по московскому времени. Основные удары пришлись на Черное море (23 БПЛА), Республику Крым (шесть БПЛА), Азовское море (три БПЛА) и Белгородскую область (три БПЛА).

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.