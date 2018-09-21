Легендарная авиабаза дальней авиации Энгельс отметила 75-летие

Свою историю авиабаза начинает в 1930 году, когда в полутора километрах от Энгельса на пустыре началось строительство военной школы летчиков. Первый учебный самолет У-2 поднялся с аэродрома в феврале 1932 года.

Днем основания авиабазы принято 18 сентября 1943 года, когда приказом Народного комитета обороны за проявленную отвагу в боях за Родину с немецкими захватчиками, за стойкость и героизм 22-ой Гвардейской Краснознаменной тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии (соединение дальней авиации) было присвоено наименование «гвардейская».

В начале 1950-х годов началось строительство нового аэродрома «Энгельс-2» с бетонной взлетно-посадочной полосой длиной свыше 3 км и шириной 100 м, в связи с чем к сентябрю 1954 года училище из Энгельса было перебазировано в город Тамбов.

Сегодня в Энгельсе базируются стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160. Их главная задача - сдерживание на Западном направлении.

В воздушном показе в пятницу приняли участие экипажи стратегического ракетоносца Ту-160, самолета По-2, парашютисты и пилотажная группа «Стрижи». Авиабазу Энгельс в этот день посетили более 10 тыс. человек.