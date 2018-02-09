Сердюков: ВДВ получили бесценный опыт во время операции под Вязьмой

Семидесятишестилетие легендарной Вяземской воздушно-десантной операции отметили в Смоленской области. В годы Великой Отечественной войны это была самая крупная высадка десанта.

Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков отметил, что бойцы и сейчас разбирают на занятиях детали той операции.

«Десантирование осуществлялось поэтапно, в условиях полного господства авиации противника в воздухе и непрерывного огневого воздействия на земле – в районе высадки оказались крупные резервы гитлеровцев», – сказал он.

По его словам, для ВДВ этот опыт оказался бесценным. Те события сыграли одну из решающих ролей в разгроме фашистов в ходе контрнаступления под Москвой.

Митинг в связи с годовщиной операции прошел у монумента бойцам 4-го воздушно-десантного корпуса. Память советских солдат почтили ветераны, юнармейцы и участники лыжного перехода ВДВ.