Героя России Романа Филипова похоронили в Воронеже

В Воронеже на Аллее Славы Коминтерновского кладбища похоронили геройски погибшего в Сирии летчика Романа Филипова. Гроб, покрытый флагом России, опустили в землю под три ружейных залпа.

Ранее на панихиде в Доме офицеров военного городка Воронежа с пилотом простились более 30 тысяч человек, руководство ВКС и Минобороны России.

По словам командующего Воздушно-космическими силами генерал-полковника Сергея Суровикина, Роман Филипов самоотверженно защищал от международного терроризма свою страну, свой народ и свою семью.

Статс-секретарь, заместитель министра обороны РФ Николай Панков выразил от всего военного ведомства слова соболезнования родным и близким пилота.

Именем Романа Филипова названа воронежская школа № 85, в который он учился с 1-го по 11-й класс.

Владимир Путин подписал указ о присвоении погибшему летчику звания Героя России.