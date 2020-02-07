«Рюкзак шахида» и другие хитрости террористов: Шойгу показали, как тренируют российских саперов

Министру показали учебные классы, в том числе для подготовки специалистов по самодельным взрывным устройствам и учебно-тренировочный комплекс. Там Шойгу ознакомился с городком гуманитарного разминирования, где военнослужащие тренируются находить и определять глубину залегания закопанных инженерных боеприпасов, а также городком минно-розыскных собак.

Представители Центра рассказали министру, что сейчас среди боевиков популярно минировать используемые в быту и привлекающие внимание предметы. На тренировочном комплексе представлены заминированные игрушки, банки кофе и сахар, книги, фотоаппараты и удлинители.

Международный противоминный центр Вооруженных Сил Российской Федерации сформирован 1 августа 2014 года. Как отмечают в Минобороны, он оснащен современными средствами инженерного вооружения российского производства, которые подтвердили свою надежность при выполнении боевых задач в сложных климатических условиях. В арсенале Центра - мобильный робототехнический комплекс «Уран-6», мобильные инженерные комплексы разминирования, бронеавтомобили «Рысь», средства поиска и защиты сапера.

Противоминный центр ведет подготовку, переподготовку и повышение квалификации иностранных военных специалистов по гуманитарному разминированию, противодействию самодельным взрывным устройствам, организации минно-розыскной службы.

С 2015 по 2019 годы Центр подготовил 1374 военных иностранных специалиста из 8 иностранных государств (Беларусь, Армения, Киргизия, Казахстан, Сербия, Узбекистан, Сирия, Лаос).

Всего с 2014 года военнослужащие Центра разминировали около 15 тысяч гектаров территории, обнаружили и уничтожили более 125 тысяч взрывоопасных предметов. За пределами России разминировано 6637 км территории, обнаружено и уничтожено 105 511 взрывоопасных предметов. Специалисты Центра работали в Сирии и Лаосе.