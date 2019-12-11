С космодрома Плесецк запустили ракету-носитель «Союз» со спутником «ГЛОНАСС-М»
Предстартовые операции и запуск ракеты прошли в штатном режиме.
© Фото: Минобороны России
Ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «ГЛОНАСС-М» стартовала с космодрома Плесецк, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Запуск состоялся в 11:54 по московскому времени. Уточняется, что предстартовые операции и старт ракет были проведены в штатном режиме.
Успешный пуск проведен боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил. Затем на сопровождение ракету взяли наземные средства ВКС.
Это уже шестой запуск такого «Союза» в году. Сейчас, если не считать запущенный аппарат, в группировку навигационной системы ГЛОНАСС входят 27 спутников.