Эксперт рассказал об особенности малого корабля, вооруженного «Калибрами»

В Минобороны РФ сообщили, что малый корабль, вооруженный «Калибрами», в ноябре войдет в состав ЧФ. Капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, как в связи с этим увеличится мощь флота.

По его словам, скорее всего, ЧФ усилится кораблем проекта «Каракурт». Он, в отличии от малых ракетных кораблей проекта 21631 «Буян-М» условно класса «река-море», приспособлен для действий в открытом море, и при меньшем водоизмещении имеет все те же параметры, такие же характеристики как и в прошлом корабле.

Кроме того, они оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия (система «Калибр»), современными артиллерийскими комплексами и силовыми установками российского производства.

«Каракурты» спроектированы центральным морским проектно-конструкторским бюро «Алмаз», имеют водоизмещение около 800 тонн, а их скорость может превышать 30 узлов. Мореходность кораблей проекта 22800 значительно улучшена за счет конструкции корпуса и позволяет им действовать в открытом море.