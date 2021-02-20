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Огненная карусель и стрельба с подскока: «Крокодилы» разгромили «противника» в небе над Смоленском

Светлана Головина
Валентин Гвоздев
08:14 20.02.2021
В ходе учений молодые пилоты Ми-24 продемонстрировали навыки по выполнению сирийской боевой тактики.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В смоленском небе в ходе учений экипажи ударных «Крокодилов» - вертолетов Ми-24 -  разгромили позиции условного противника, взяв за пример сирийскую тактику.  В небо поднялись «вчерашние» выпускники летных училищ, для которых это своего рода - проверка теоретических и практических навыков.

Один за другим в небо уходят сразу 15 боевых машин. Нашей съемочной группе выпала уникальная возможность наблюдать за маневрами в непосредственной близости на борту Ми-8.

Согласно замыслу, в этом районе обнаружена крупная группа боевиков. В небе эскадрилья разделяется на пары - основной боевой порядок для вертолетов, после чего боевые машины берут курс на учебный полигон.

«Пара вертолетов Ми-24 выполняет стрельбу по позициям условного противника с предельно малых высот - "стрельба с подскока". Это когда вертолет набирает высоту для ведения огня лишь на несколько секунд, чтобы не попасть в зону действия вражеских ПЗРК», - рассказывает с места корреспонденте Валентин Гвоздев.

Такую тактику вертолетчики использовали в Сирии. Теперь это обязательная часть боевой подготовки. Отрабатывают и стрельбу с боевого разворота - вертолеты поочередно наносят удары по мишеням, создавая эффект непрерывного обстрела - своеобразная «огненная карусель».

Учения в составе эскадрилий - важная часть боевой подготовки, и слажевания экипажей. Весной у вертолетчиков уже запланированы учения в составе полка.

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