Инженерные войска России отмечают 320-ю годовщину

Сегодня, 21 января, исполняется 320 лет со дня образования инженерных войск России. Их история ведет свой отсчет с эпохи зарождения регулярной русской армии и подписания Петром I указов 1701 года от 21 января о создании инженерной школы.

На сегодняшний день инженерные войска считаются одними из самых технически оснащенных - в их арсенале имеется множество экземпляров самой современной военной техники, включая робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-14».

Военные инженеры выполняют множество технических сложных задач инженерного обеспечения, требующих специальной подготовки личного состава и навыков применения особой техники и оборудования.

В мирное время инженеры очищают местность от взрывоопасных предметов, участвуют в ликвидации последствий техногенных аварий и катастроф, стихийных бедствий, предупреждают разрушение мостов и гидротехнических сооружений во время ледоходов и выполняют множество других технических работ.

За прошедший год военные инженеры выполняли свою миссию не только в России, но и в Сирии, Лаосе и Нагорном Карабахе.