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МО РФ показало уничтожение машины ВСУ дронами центра «Рубикон»

Вместе с автомобилем уничтожены и находившиеся внутри украинские боевики.
2025-01-18 08:52:04
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Подразделения Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» уничтожили автомобиль ВСУ с личным составом внутри. Кадры уничтожения показало оборонное ведомство.

Техника противника была обнаружена подразделениями разведки. Информацию о цели оперативно передали расчетам FPV-дронов.

Противник попытался отразить атаку с помощью средств радиоэлектронной борьбы, но безрезультатно - цель была уничтожена. Прямое попадание по цели зафиксировали средства объективного контроля.

Ранее МО РФ показало кадры уничтожения внедорожника ВСУ на Курском направлении. Автомобиль обнаружили разведчики из состава Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон». Внедорожник высаживал украинских боевиков в лесополосе.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

#армия #Минобороны РФ #Автомобиль #ВСУ #FPV-дрон #Рубикон
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