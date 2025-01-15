Экипаж Ка-52М уничтожил боевиков во время ротации в Курской области

Минобороны России сообщило об уничтожении украинских боевиков во время ротации в приграничном районе Курской области. Отмечено, что саму ротацию при этом удалось сорвать. Это стало заслугой экипажа вертолета армейской авиации Ка-52М.

Нанося удар, экипаж выполнял задачу по поддержке российских сухопутных войск. Летчики применили авиационные ракеты. Пуски провели по заранее заданным координатам. Помимо личного состава, удалось уничтожить и бронетехнику ВСУ.

Выполнив пуск ракет, экипаж тут же совершил противоракетный маневр на предельно малой высоте. Также летчики отстрелили тепловые ловушки для того, чтобы предотвратить попадание ракет неприятельских ПЗРК.

Российское оборонное ведомство уточнило, что успешное уничтожение намеченной цели подтвердил передовой авиационный наводчик.

Ранее сообщалось, что другую ротацию украинской пехоты сорвал экипаж российского вертолета Ми-28НМ. Летчики нанесли авиаудар там же, в курском приграничье.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.