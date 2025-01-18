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ВС РФ освободили Петропавловку и Времевку в ДНР

Населенные пункты взяли под контроль подразделения группировок войск «Центр» и «Восток».
2025-01-18 12:16:21
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские войска за сутки освободили два населенных пункта на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Подразделения группировки войск «Центр» освободили на территории региона населенный пункт Петропавловка в ходе наступления. Сообщается о поражении семи механизированных бригад ВСУ за сутки. Потери противника в зоне ответственности группировки составили до 585 боевиков, три бронемашины, четыре автомобиля и четыре артиллерийских орудия.

Подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Времевка, продвигая в глубину обороны противника. Также российские военнослужащие уничтожили склад боеприпасов и нанесли поражения двум бригадам ВСУ.

Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили: до 135 боевиков, две боевые бронемашины, три автомобиля и пять орудий полевой артиллерии.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

#армия #Минобороны РФ #ДНР #освобождение
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