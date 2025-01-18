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Бойцы «Севера» подорвали штурмовиков ВСУ рюкзаком с минами в Глубоком

Превосходящие силы противника укрывались в погребе, спасаясь от российских дронов и артиллерии.
2025-01-18 09:41:58
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Подразделения группировки российских войск «Север» в ходе боев в населенном пункте Глубокое в Харьковской области уничтожили штурмовую группу ВСУ. Кадры боевых действий показало Министерство обороны РФ.

Вражеских боевиков обнаружили с помощью средств воздушной разведки. Высадившись с бронемашины они укрылись в погребе одного из домов, спасаясь от российских дронов и артиллерии.

Недалеко от штурмовиков врага находились трое бойцов 11-го армейского корпуса группировки войск «Север». Один из них под прикрытием незаметно приблизился к позиции врага и бросил туда рюкзак с противотанковыми минами.

Превосходящие силы врага были уничтожены мощным взрывом. Контроль поражения осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

#армия #Минобороны РФ #Харьковская область #штурмовики #Глубокое
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